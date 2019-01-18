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Офіцер, на якого здійснили замах у Харкові, досі в реанімації

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 19:33
Офіцер, на якого здійснили замах у Харкові, досі в реанімації
Фото: місце події (Facebook/Vyacheslav Abroskin)

Лікарі надають йому необхідну допомогу вже третю добу

Офіцер відділу Департаменту карного розшуку Національної поліції України підполковник поліції Олексій Логвіненко, на якого здійснили замах 16 січня, досі перебуває у реанімаційному відділенні у лікарні у Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна у Facebook.

Він зазначив, що харківські лікарі цілодобово вже третю добу роблять все можливе, щоб врятувати його життя.

"Олексій Логвіненко - один з найкращих офіцерів карного розшуку Національної поліції України. Останнім часом він та його підлеглі активно працювали в напрямку встановлення всіх осіб, причетних до вбивства колишнього учасника АТО Віталія Олешка, а також документували небезпечне злочинне угруповання з корумпованими довготривалими зв’язками, члени якої проживали на території Харківщини, а розбої та квартирні крадіжки скоювали в різних областях нашої країні", - розповів Аброськін. 

Він також додав, що злочинці обов`язково понесуть покарання.

Офіцер, на якого здійснили замах у Харкові, досі в реанімації

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що замах на життя офіцера міг бути пов'язаний із його професійною діяльністю.

РБК-Україна писало, що 16 січня двоє невідомих у балаклавах напали на офіцера поліції, коли він виходив з під’їзду. Нападники вдарили чоловіка, в потім стряляли в область голови, після чого втекли з місця події.

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