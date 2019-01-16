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Правоохранители рассказали подробности нападения на офицера полиции в Харькове

Новости » Происшествия    16.01.2019 - 10:55
Правоохранители рассказали подробности нападения на офицера полиции в Харькове
Фото: место нападения (hk.npu.gov.ua)

В Харькове введен план "Сирена"

В Харькове 16 января двое неизвестных в балаклавах совершили нападение на офицера полиции, в результате чего полицейский получил ранения головы и шеи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Харькова.

В полиции рассказали, что полицейский выходил из подъезда, когда к нему подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили его и сделали несколько выстрелов в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле.

Офицера полиция госпитализировали с ранениями головы и шеи в Харьковскую городскую клиническую больницу.

 
Фото: место нападения (hk.npu.gov.ua)

"Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Немишлянского отдела полиции. Сотрудники полиции принимают все меры по установлению лиц злоумышленников и их задержания, введен план "Сирена", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля 2018 года в Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских, в результате чего пострадали три правоохранителя. К правоохранителям обратился 53-летний местный житель для встречи с участковым. По данным полиции, мужчина внезапно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. А во время задержания он нанес ножевые ранения еще двум работникам полиции.

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