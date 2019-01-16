В Харькове открыли дело из-за нападения на офицера полиции

Фото: место нападения (hk.npu.gov.ua)

На офицера напали двое неизвестных, когда он выходил из подъезда

В Харькове по факту нападения двух неизвестных в масках с оружием на офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции открыто уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Харькова.

Полиция открыла дело по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, 16 января двое неизвестных в балаклавах совершили нападение на офицера полиции, в результате чего полицейский получил ранения головы и шеи. Полицейский выходил из подъезда, когда к нему подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле. В городе был введен план "Сирена".

Заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, в свою очередь, заявил, что полиция знает имя заказчика.

До этого в октябре в Луганской области задержали мужчину, который с ножом напал на полицейских. 25-летний мужчина напал с ножом на полицейских, которые пытались спасти от него испуганную женщину.

Также 17 апреля 2018 года в Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских, в результате чего пострадали три милиционера.