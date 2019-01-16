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В полиции назвали вероятную версию покушения на офицера в Харькове

Новости » Происшествия    16.01.2019 - 15:36
В полиции назвали вероятную версию покушения на офицера в Харькове
Фото: место нападения (npu.gov.ua)

Одной из версий является профессиональная деятельность

Покушение на жизнь офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции в Харькове, который произошел сегодня утром, 16 января, может быть связано с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается, с места происшествия изъяли большое количество вещественных доказательств, обработали видео с камер видеонаблюдения. Для розыска злоумышленников задействовали работников патрульной полиции и сразу разместили ориентировку в средствах массовой информации.

"Сейчас следователи отрабатывают ряд версий совершения преступления, в том числе в связи с профессиональной деятельностью потерпевшего. Полицией принимаются все необходимые меры по розыску нападавших", - начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

Кроме того, в Харькове усилят работу блокпостов с привлечением сил оперативных работников уголовного розыска и увеличат количество патрулей по городу. Также в городе создадут специальную оперативную группу из числа работников Департамента уголовного розыска, опытных следователей и других специалистов.

Напомним, 16 января двое неизвестных в балаклавах напали на офицера полиции, когда он выходил из подъезда. Нападавшие ударили мужчину, а затем стряляли в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле.

РБК-Украина писало, что по факту нападения двух неизвестных в масках с оружием на офицера Департамента уголовного розыска Нацполіції открыто уголовное производство.

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