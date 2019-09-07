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К офису Денисовой съезжаются близкие заключенных

Новости » Политика    07.09.2019 - 10:36
К офису Денисовой съезжаются близкие заключенных
Иллюстративное фото (twitter.com FreeRadioUA)

Уже приехали дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича

К офису Уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой утром 7 сентября съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Как сообщается, к офису уже подъехали дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу - не поверю (в возвращение сына - ред.)", - заявила мама Евгения Панова Вера Котелянец.

Также отмечается, с родственниками политзаключенных работают психологи.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в воздушное пространство Украины вошел российский самолет Tu-204-300 Специального летного отряда Российской Федерации, который может участвовать в обмене пленными. На данный момент информации об аэропорте прибытия спецборта нет.

Кроме того, адвокат украинских военнопленных моряков Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитных вывезли автобусами из москвоського СИЗО "Лефортово". По его словам, моряков могут везти в аэропорт "Внуково" для обмена.

Добавим также, 30 августа Полозов подчеркивал, что адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по поводу обмена пленных между Украиной и РФ. Он объяснял, что это в интересах их подзащитных.

Обмен пленными между Украиной и Россией: онлайн Адвокат украинских моряков  подтвердил обмен пленными между Украиной и РФ
Новости Украины обмен пленными
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