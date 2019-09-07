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До офісу Денисової з'їжджаються близькі ув'язнених

Новини » Політика    07.09.2019 - 10:36
До офісу Денисової з'їжджаються близькі ув'язнених
Ілюстративне фото (twitter.com FreeRadioUA)

Вже приїхали дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова та Олексія Сизановича

До офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової вранці 7 вересня з'їжджаються родичі утримуваних в Росії громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Як повідомляється, до офісу вже під'їхали дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова та Олексія Сизановича.

"Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю (повернення сина - ред.)", - заявила мама Євгенія Панова Віра Котелянець.

Також зазначається, з родичами політв'язнів працюють психологи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в повітряний простір України увійшов російський літак Ту-204-300 Спеціального льотного загону Російської Федерації, який може брати участь в обміні полоненими. На даний момент інформації про аеропорт прибуття спецборта немає.

Крім того, адвокат українських військовополонених моряків Сергій Бадамшин повідомив, що його підзахисних вивезли автобусами з москвоського СІЗО "Лефортово". За його словами, моряків можуть везти в аеропорт "Внуково" для обміну.

Додамо також, 30 серпня Полозов підкреслював, що адвокати команди військовополонених українські моряків не дають ніяких коментарів з приводу обміну полоненими між Україною і РФ. Він пояснював, що це в інтересах їх підзахисних.

Обмін полоненими між Україною і Росією: онлайн Адвокат українських моряків підтвердив обмін полоненими між Україною і РФ
Новини України обмін полоненими
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