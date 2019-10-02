Под Офисом президента проходит акция "Нет капитуляции"

В Киеве под Офисом президента собрались тысячи активисты, которые протестуют против "формулы Штайнмайера", передает корреспондент РБК-Украина.

Под Офисом президента собрались представители различных политических и общественных формирований.

Активисты принесли с собой флаги Украины и УПА, и выкрикивают "Вова, выходи", "Кучму геть", "Зелю геть", а также "Нет капитуляции".

Участники акции озвучили ряд требованийк правительству, среди которых не допустить предоставления "особого статуса" оккупированным территориям ни по т. н. "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины, привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления, проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях только после полной деоккупации и перепаспортизации всего населения, отменить закон об особом статусе Донбасса как такой, что противоречит Конституции и несет прямую угрозу украинскому суверенитету, принятие закона о проведении комплекса мероприятий по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

В настоящее время обстановка в Офисом президента спокойная.

Напомним, вчера, 1 октября, под Офисом президента проходила аналогичная акция. Сотни активистов протестуют против подписания "формулы Штайнмайера", из-за чего в центр столицы стянули силовиков. Митингующие принесли с собой флаги, а также развернули баннер, на котором написали "Нет - капитуляции".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ был согласован советниками глав "нормандской четверки".

Отметим, что, по условиям "формулы Штайенмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.