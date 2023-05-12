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В Офисе президента опровергли заявления об отказе выступления Зеленского на "Евровидении"

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Киев, Пятница 12 мая 2023 10:24
В Офисе президента опровергли заявления об отказе выступления Зеленского на "Евровидении" Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Офис президента опроверг заявления СМИ о том, что якобы Владимир Зеленский обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с просьбой выступить онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на каком-либо другом этапе конкурса", - отметил он.

Напомним, издание The Times сообщило, что якобы Владимир Зеленский просил организаторов "Евровидения" обратиться к зрителям во время финала конкурса.

По данным СМИ, Европейский языковой союз отказал президенту Украины из-за "нежелания политизировать конкурс".

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Владимир Зеленский Евровидение Офис президента
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