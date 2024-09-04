В Офісі президента пояснили мету перестановок в Кабміні

"Для мене очевидно будь-які кадрові рішення зі знаком "+". Тому що це, все ж таки, перезавантаження системи виконавчої влади. Для чого? Дивіться, дочекаймося всіх звільнень та призначень. Тому що там дехто позбавиться, наприклад, статусу в. о., дехто підвищить свої функціональні можливості, отримає додаткове навантаження, дехто перейде на інші роботи. Тобто подивимося, якою буде конфігурація, перш за все, виконавчої влади через два дні. І після цього ми зможемо це більш детально прокоментувати", - наголосив Подоляк.

Він зауважив, що Україна зараз ввійшла в новий етап війни, а отже, країна має нові потреби.

"Дивіться, у нас новий етап війни. Тобто знову ж таки частково ініціатива в Україні, частково нові потреби, частково ми заходимо в новий опалювальний сезон. Є потреби фінансові, є потреби економічні, є потреби перебудувати економіку ще додатково. Є потреби інтенсифікувати переговори на зовнішніх ринках, раціонально пояснюючи чому математично вигідно сьогодні всім додатково вкластися в Україну, проінвестувати в Україну, чи там зброєю проінвестувати", - пояснив він.

Подоляк заявив, що це інвестиції в безпекові гарантії не для України, а для всіх інших країн, які є її партнерами.

Радник керівника ОП зазначив, що покращити чи знову ж таки підвищити функціональність тих чи інших галузевих напрямків - це очевидно правильна тактика.

"Тому що ти не можеш завжди бути в одному статусі, тим більше під час війни. Це криза, це певний режим роботи, це є вигорання на різних рівнях. Не тільки на рівні соціальному, не тільки на рівні сім'ї тих людей, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Але на будь-якому рівні є певне вигорання, певна втрата функціональності. І для того, щоб все це оптимізувати безумовно треба ініціювати певні кадрові перестановки", - підкреслив він.

Підсумувавши він зауважив, що після того, як будуть призначення на ті чи інші посади людей, можна буде зрозуміти хто за який напрямок відповідає, які тут є компетенції і які ми будемо мати результати в середньостроковій чи довгостроковій перспективі.