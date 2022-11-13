В Офісі президента показали, як будують стіну на кордонні з Білоруссю (відео)

"Так будується стіна на кордоні Волинської області з Білоруссю - залізобетонний паркан з колючим дротом", - написав Тимошенко.

При цьому він наголосив, що це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону.

"Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше в ОП розповіли, що Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю, аби зупинити противника у разі його нападу.

Відомо, що вже облаштовано близько 3 км кордону, але роботи продовжуються.

Окрім того, роботи ведуться у Рівненській та Житомирській областях. Фортифікаційні споруди зводяться і в регіонах, які межують з територією РФ.

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