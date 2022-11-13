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В Офисе президента показали, как строят стену на границе с Беларусью (видео)

Фото: в ОП показали, как строят стену на границе с Беларусью (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента обнародовали видео того, как строится стена на границе с Беларусью (Волынская область). На кадрах заметно как возведен забор с колючей проволокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Так строится стена на границе Волынской области с Беларусью - железобетонный забор с колючей проволокой", - написал Тимошенко.

При этом он подчеркнул, что это один из элементов инженерных ограждений, которые обустраивают для защиты границы.

"Конечно, работы идут не только на Волыни. Это касается всех регионов, граничащих с Беларусью и Россией", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее в ОП рассказали, что Украина возводит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить противника в случае его нападения.

Известно, что уже обустроено около 3 км границы, но работы продолжаются.

Кроме того, работы ведутся в Ровенской и Житомирской областях. Фортификационные сооружения возводятся и в регионах, граничащих с территорией РФ.

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