В Офісі президента назвали реальну ставку податків з доходів громадян

Реальна ставка оподаткування доходів українців сьогодні сягає 51,5%. Щоб виплатити зарплату у 20 тисяч гривень, потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Насправді ніхто цього ніколи не озвучує, але потрібно розуміти, що ефективне оподаткування доходів наших громадян складає сьогодні 51,5%", - сказав він.
За його словами, ця цифра включає 22% Єдиного соціального внеску, 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.
"Якщо ми співнесемо, скільки отримує працівник і яке навантаження платить роботодавець, офіційно здійснюючи оплату працівнику, ми бачимо, що це 51,5%. Щоб виплатити 20 тисяч офіційно заробітну плату, податкове навантаження на роботодавця складатиме понад 10 тисяч гривень, близько 11 тисяч гривень", - сказав Шурма.
Заступник керівника Офісу президента вважає, що це призводить до того, що багато заробітних плат перебуває в тіні.
Шурма також заявив, що це доволі багато в порівнянні з Європою, де, за його даними, "така ставка в середньому складає близько 30%".
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма в інтерв’ю РБК-Україна заявив про необхідність податкової реформі "10-10-10", де йдеться про зниження до 10% ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб.