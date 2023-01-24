В Офісі президента назвали реальну ставку податків з доходів громадян

"Насправді ніхто цього ніколи не озвучує, але потрібно розуміти, що ефективне оподаткування доходів наших громадян складає сьогодні 51,5%", - сказав він.

За його словами, ця цифра включає 22% Єдиного соціального внеску, 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.

"Якщо ми співнесемо, скільки отримує працівник і яке навантаження платить роботодавець, офіційно здійснюючи оплату працівнику, ми бачимо, що це 51,5%. Щоб виплатити 20 тисяч офіційно заробітну плату, податкове навантаження на роботодавця складатиме понад 10 тисяч гривень, близько 11 тисяч гривень", - сказав Шурма.

Заступник керівника Офісу президента вважає, що це призводить до того, що багато заробітних плат перебуває в тіні.

Шурма також заявив, що це доволі багато в порівнянні з Європою, де, за його даними, "така ставка в середньому складає близько 30%".