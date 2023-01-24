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В Офисе президента назвали реальную ставку налогов с доходов граждан

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Реальная ставка налогообложения доходов украинцев сегодня достигает 51,5%. Чтобы выплатить зарплату в 20 тысяч гривен нужно заплатить около 11 тысяч гривен налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма на брифинге, который транслировался на Youtube .

"На самом деле никто этого никогда не озвучивает, но нужно понимать, что эффективное обложение доходов наших граждан составляет сегодня 51,5%", - сказал он.

По его словам, эта цифра включает в себя 22% Единого социального взноса, 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

"Если мы соотнесем, сколько получает работник и какую нагрузку платит работодатель, официально проводя оплату работнику, мы видим, что это 51,5%. Чтобы выплатить 20 тысяч официально заработную плату, налоговая нагрузка на работодателя будет составлять более 10 тысяч гривен, около 11 тысяч гривен", - сказал Шурма.

Заместитель руководителя Офиса президента считает, что это приводит к тому, что многие заработные платы находятся в тени.

Шурма также заявил, что это достаточно много по сравнению с Европой, где, по его данным, "такая ставка в среднем составляет около 30%".

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина заявил о необходимости налоговой реформы "10-10-10", где речь идет о снижении до 10% ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц.

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