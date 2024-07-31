У Офісі президента назвали ключові фактори у боротьбі з російським терором

"Наш небесний щит з міцної протиповітряної оборони і далекобійність зброї – це рецепт проти російського терору", - зазначив Єрмак.

За його словами, знищення авіації ворога, яка наносить удари по Україні, також є пріоритетом. Він також додав, що з часом українські війська зможуть знищити її всюди, незалежно від місця дислокації.

Атака дронів 31 липня

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, під ударом, зокрема, була столиця.

КМВА назвала атаку наймасованішою з початку року. За словами місцевої влади, на підступах до столиці було знищено близько 40 "Шахедів". Повідомляється про дві хвилі атаки, проте жоден безпілотник не досяг цілі.

Більше подробиць про нічну атаку – у матеріалі РБК-Україна.