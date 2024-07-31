В Офисе президента назвали ключевые факторы в борьбе с российским террором

"Наш небесный щит по крепкой противовоздушной обороне и дальнобойность оружия – это рецепт против российского террора", - отметил Ермак.

По его словам, уничтожение авиации врага, которая наносит удары по Украине, также является приоритетом. Он также добавил, что со временем украинские войска смогут ее уничтожить повсюду, независимо от места дислокации.

Атака дронов 31 июля

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, под ударом, в частности, была столица.

КМВА назвала атаку самой массированной с начала года. По словам местных властей, на подступах к столице было уничтожено около 40 "Шахедов". Сообщается о двух волнах атаки, однако ни один беспилотник не достиг цели.

Больше подробностей о ночной атаке – в материале РБК-Украина.