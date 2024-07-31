Вночі була наймасованіша атака безпілотників на Київ за 2024 рік, - КМВА

Вночі, 31 липня, війська РФ здійснили одну з наймасованіших атак України ударними БпЛА за увесь час війни. Головною ціллю ворога став Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

У відомстві зазначили, що агресор спрямував на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні. За кількістю застосованих БпЛА, вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік.

Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Силами та засобами ППО в повітряному просторі столиці та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників. Тип БПЛА та точну кількість буде оприлюднено у звіті Повітряних сил ЗСУ.

КМВА повідомляють, що за даними оперативного зведення, станом 06:18 у Києві без постраждалих та руйнувань.

"Дані попередні, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві розповіли, що повітряна тривога в столиці тривала понад 7 годин, а саме 7 і годин 14 хвилин. Зазначимо, що найдовшу тривогу за весь період війни було зафіксовано 27 травня 2022 року. Тоді вона тривала 7 годин 55 хвилин.

Оновлено 08:10. Стало відомо про понад 40 дронів, які збили в Києві та на підступах до столиці

Як згодом повідомили в КМВА, аід час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі дрони продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг.

"Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БПЛА противника. Точні цифри нададуть Повітряні Сили", - йдеться в повідомленні.

В КМВА додають, що за умов такої щільної і масованої повітряної атаки, українські сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно. В місті на цю хвилину попередньо без жертв та руйнувань.