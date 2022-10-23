В Офісі президента назвали єдиний спосіб завершити війну

Російська Федерація вторгалась на територію суверенної країни. Війна завершиться лише тоді, коли Кремль виведе своїх окупантів з наших земель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Інші тирани спостерігають за цим. Єдиний спосіб закінчити війну - змусити Росію піти з України. Інакше 21 століття буде епохою кривавих конфліктів", - додає Подоляк.

За словами Подоляка, саме Росії:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк нещодавно прокоментував масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі України та назвав їх мету.

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