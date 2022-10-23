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В Офісі президента назвали єдиний спосіб завершити війну

Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вторгалась на територію суверенної країни. Війна завершиться лише тоді, коли Кремль виведе своїх окупантів з наших земель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, саме Росії:

  • вторглась на територію суверенної країни;
  • запускає ракети по містах;
  • руйнує об'єкти, щоб змусити мільйони людей мерзнути.

"Інші тирани спостерігають за цим. Єдиний спосіб закінчити війну - змусити Росію піти з України. Інакше 21 століття буде епохою кривавих конфліктів", - додає Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк нещодавно прокоментував масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі України та назвав їх мету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяІрина Подоляк