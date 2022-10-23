В Офисе президента назвали единственный способ завершить войну

Российская Федерация вторгалась на территорию суверенной страны. Война завершится только тогда, когда Кремль выведет своих оккупантов из наших земель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Другие тираны наблюдают за этим. Единственный способ закончить войну – заставить Россию уйти из Украины. Иначе 21 век будет эпохой кровавых конфликтов", - добавляет Подоляк.

По словам Подоляка, именно России:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк недавно прокомментировал массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины и назвал их цель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.