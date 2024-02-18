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В Офісі президента наступного тижня очікують на схвалення пакету антиросійських санкцій

Київ, Неділя 18 лютого 2024 02:55
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В Офісі президента наступного тижня очікують на схвалення пакету антиросійських санкцій Фото: в Офісі президента наступного тижня очікують на схвалення пакету антиросійських санкцій (УНІАН)
Автор: Владислав Прийменко

В Офісі президента налаштовані оптимістично щодо ухвалення 13-го антиросійського пакету санкцій.

Про це сказав радник глави Офісу президента Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

Радник глави Офісу президента розраховує, що 13-й пакет санкцій проти Росії ухвалять наступного тижня.

"Сподіваємося, що 13-й пакет буде ухвалено Євросоюзом наступного тижня. Там дискусія, але на цьому етапі це нормально", - сказав Власюк.

За словами Власюка, дискусія не має принципово категоричних позицій. Але Угорщина зараз належить до списку з обережністю.

"Угорщина обережно ставиться до списку, адже в ньому є китайські компанії, які пов'язані з наданням послуг супутникових знімків, зокрема ПВК "Вагнер" та вже санкціоновані США".

13-й пакет антиросійських санкцій

У січні 2024 року Євросоюз розпочав обговорення нового пакету санкцій. Їх мають намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

ЗМІ повідомляли, що до нового пакету потраплять понад 200 компаній та фізичних осіб.

Раніше ми писали, що Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій проти РФ.

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