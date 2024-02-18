ua en ru
Вс, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Офисе президента на следующей неделе ожидают одобрения пакета антироссийских санкций

Киев, Воскресенье 18 февраля 2024 02:55
UA EN RU
В Офисе президента на следующей неделе ожидают одобрения пакета антироссийских санкций Фото: в Офисе президента на следующей неделе ожидают одобрения пакета антироссийских санкций (УНИАН)
Автор: Владислав Прийменко

В Офисе президента настроены оптимистично по принятию 13-го антироссийского пакета санкций.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Владислав Власюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

Советник главы Офиса президента рассчитывает, что 13-й пакет санкций против России примут на следующей неделе.

"Надеемся, что 13-й пакет будет принят Евросоюзом на следующей неделе. Там дискуссия, но на этом этапе это нормально", - сказал Власюк.

По словам Власюка, дискуссия не несет принципиально категоричных позиций. Но Венгрия в данный момент относится к списку с осторожностью.

"Венгрия осторожно относится к списку, ведь в нем есть китайские компании, которые связаны с предоставлением услуг спутниковых снимков, в частности, ППК "Вагнер" и уже санкционированные США".

13-й пакет антироссийских санкций

В январе 2024 года, Евросоюз приступил к обсуждению нового пакета санкций. Их намерены утвердить до 24 февраля 2024 года.

СМИ сообщали, что в новый пакет попадут более 200 компаний и физических лиц.

Ранее мы писали, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте