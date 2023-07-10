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В Офісі президента не бачать сенсу в реєстрі олігархів через війну

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Україна, Понеділок 10 липня 2023 13:13
В Офісі президента не бачать сенсу в реєстрі олігархів через війну Фото: заступник голови Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Великий український бізнес зазнав втрат через війну. Тому застосовувати норми закону про олігархів та вносити їх до реєстру зараз не на часі.

Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов.

"Сьогодні війна. Сьогодні навіть великий бізнес дуже багато втратив. Сьогодні об'єктивно сказати, чи є людина олігархом, неможливо, з огляду на те, що ці люди втрачають активи вартістю мільярди доларів",- сказав він.

Чиновник вважає що зараз "складати реєстри і бігати, казати: "Ми склали реєстр", не є розумним".

"В країні, в якій палає війна, в якій люди втрачають заводи, воно не на часі. Дати об'єктивну оцінку складно. Це того не вартує. Треба виграти війну, а потім сісти і подивитись на конкретну "карту бою", - додав він.

Закон Зеленського про олігархів

Нагадаємо, 2021 році в Україні ухвали закон про олігархів (проект президента Володимира Зеленського). Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:

  • участь у політичному житті,
  • значний вплив на ЗМІ,
  • контроль або володіння монополією,
  • наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює Зеленський.

У липні 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні вже готовий реєстр олігархів, але ще не було жодного рішення, щоб когось до нього вносити.

У 2023 році Венеціанська комісія дійшла висновку, що закон про олігархів не може застосовуватися в існуючому вигляді та рекомендувала Україні застосувати системний підхід.

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Володимир Зеленський Офіс президента
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