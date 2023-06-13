Венеціанська комісія закликала Україну не застосовувати закон про олігархів

Венеціанська комісія дійшла висновку, що закон про олігархів не може застосовуватися в існуючому вигляді та рекомендує Україні застосувати системний підхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок комісії.

"Україна бореться з деструктивним впливом "олігархізації" за допомогою "персонального підходу", приймаючи Закон про олігархи […] Заходи, запропоновані законом "Про олігархів" викликають серйозне занепокоєння щодо їх сумісності з Європейською конвенцією з прав людини і важко узгоджуються з принципами політичного плюралізму та верховенства права", - йдеться у висновку комісії.

Таким чином, комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію "закону про олігархів", а також виконати низку рекомендацій.

Зокрема, розробити та впровадити ефективну конкурентну політику; посилити боротьбу із високопоставленою корупцією; підвищити прозорість та підзвітність у сфері державних закупівель; посилити плюралізм ЗМІ, а також прозорість медіавласності.

Крім того, рекомендується посилити правила фінансування політичних партій та виборчих кампаній та існуючі механізми контролю, внести зміни до податкового законодавства, посилити незалежність та ефективність ключових регуляторних та контролюючих органів та регулярно проводити оцінку впливу таких заходів.

"Для того, щоб такі заходи були ефективними, Венеціанська комісія також рекомендує забезпечити незалежність, доброчесність та неупередженість судової системи відповідно до європейських стандартів", - наголошується у висновку комісії.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що близько 86 українців підпадають під деолігархізацію.

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