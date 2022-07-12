Данилов о реестре олигархов: он уже готов

В Украине уже готов реестр олигархов, но еще не было ни одного решения, чтобы кого-то в него вносить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода" .

По его словам, на сегодня власти официально никого не могут назвать олигархом, поскольку еще продолжается сбор документов и другой информации по каждому кандидату в реестр.

"Этот процесс идет, сам реестр уже готов, положение о реестре утверждено. На сегодня институции, которые имеют право подавать (кандидатов, - ред.), обрабатывают документы", - отметил Данилов.

Он также уточнил, что именно СНБО будет определять, кто является олигархом.