ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Данилов о реестре олигархов: он уже готов

Новина українською →
Киев, Вторник 12 июля 2022 21:28
Данилов о реестре олигархов: он уже готов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Украине уже готов реестр олигархов, но еще не было ни одного решения, чтобы кого-то в него вносить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

По его словам, на сегодня власти официально никого не могут назвать олигархом, поскольку еще продолжается сбор документов и другой информации по каждому кандидату в реестр.

"Этот процесс идет, сам реестр уже готов, положение о реестре утверждено. На сегодня институции, которые имеют право подавать (кандидатов, - ред.), обрабатывают документы", - отметил Данилов.

Он также уточнил, что именно СНБО будет определять, кто является олигархом.

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о реестре олигархов.

Накануне стало известно, что самый богатый человек Украины Ринат Ахметов из-за закон об олигархах уходит из медиабизнеса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Алексей Данилов олигарх
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит