В ОГП на отриманні хабаря у 170 тисяч доларів викрили двох прокурорів

"Вчора САП та НАБУ викрили двох прокурорів на отриманні неправомірної вигоди. Одного з них затримали на робочому місці. За інформацією слідства, вони одержали 170 тисяч доларів США за прийняття рішення про закриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні Генерального прокурора України Андрія Костіна.

Зазначається, що наразі одного з прокурорів вже затримано. Йому повідомлено про підозру.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.

"Завжди наголошував: нульова толерантність до корупції - наша принципова позиція і ми робимо все для утвердження цього принципу", - наголосив Костін.