В ОГП на отриманні хабаря у 170 тисяч доларів викрили двох прокурорів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на одержанні хабаря у 170 тисяч доларів прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби САП та Офісу Генпрокурора.
"Вчора САП та НАБУ викрили двох прокурорів на отриманні неправомірної вигоди. Одного з них затримали на робочому місці. За інформацією слідства, вони одержали 170 тисяч доларів США за прийняття рішення про закриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні Генерального прокурора України Андрія Костіна.
Зазначається, що наразі одного з прокурорів вже затримано. Йому повідомлено про підозру.
Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.
"Завжди наголошував: нульова толерантність до корупції - наша принципова позиція і ми робимо все для утвердження цього принципу", - наголосив Костін.
Нагадаємо, що на українській митниці було проведено низку звільнень та перевірок після скандалу з викриттям корупції у деяких підрозділах.
Також напередодні повідомлялось про те, що справу Гринкевича про хабар на 500 тисяч доларів направили до суду
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