В Офисе генпрокурора на взятке в 170 тысяч долларов разоблачили двух прокуроров

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили на получении взятки в 170 тысяч долларов прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы САП и Офиса Генпрокурора.
"Вчера САП и НАБУ разоблачили двух прокуроров на получении неправомерной выгоды. Один из них был задержан на рабочем месте. По информации следствия, они получили 170 тысяч долларов США за принятие решения о закрытии уголовного производства", - говорится в сообщении Генерального прокурора Украины Андрея Костина.
Отмечается, что в настоящее время один из прокуроров уже задержан. Ему сообщено о подозрении.
Также решается вопрос о сообщении о подозрении всем разоблаченным лицам и избрании им мер.
"Всегда подчеркивал: нулевая толерантность к коррупции - наша принципиальная позиция и мы делаем все для утверждения этого принципа", - подчеркнул Костин.
Напомним, что на украинской таможне был проведен ряд увольнений и проверок после скандала с разоблачением коррупции в некоторых подразделениях.
Также накануне сообщалось, что дело Гринкевича о взятке на 500 тысяч долларов направили в суд
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