Після скандалу з корупцією: на митниці звільнили топ-посадовця та його зама

На українській митниці було проведено низку звільнень та перевірок після скандалу з викриттям корупції у деяких підрозділах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Як зазначили у відомстві, наказом Держмитслужби звільнено директора Департаменту відомчої безпеки та контролю та його заступника. Минулого тижні їх затримали співробітники правоохоронних органів за вчинення корупційних правопорушень.

"Про результати перевірок, які наразі тривають в Держмитслужбі та її територіальних органах, повідомлятимемо згодом", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі - топ-посадовці збирали "данину" з регіональних митниць. Також під час передачі хабаря було затримано очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці.

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