Справу Гринкевича про хабар на 500 тисяч доларів направили до суду
Львівський бізнесмен постане перед судом. Його підозрюють у спробі дати хабар одному з керівників Головного слідчого управління ГБР у розмірі 500 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram.
У ДБР не називають ім'я та прізвище бізнесмена, але очевидно, що йдеться про скандальну справу Ігоря Гринкевича.
Правоохоронці нагадали, що бізнесмен хотів дати хабар за "допомогу" у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження щодо підконтрольних йому компаній - одних з найбільших постачальників Міністерства оборони.
Чиновник ДБР одразу повідомив своє керівництво про те, що бізнесмен намагається дати йому хабар. Після цього підозрюваний призначив йому зустріч у ресторані, де передав готівку. Його одразу затримали співробітники ДБР.
Наразі бізнесмену загрожує до 8 років в'язниці з можливістю конфіскацію майна.
Що передувало
Нагадаємо, правоохоронці також розслідують справу про незаконне присвоєння бюджетних коштів під час постачання Міноборони майна неналежної якості. У цьому підозрюють компанії, які підконтрольні Ігорю Гринкевичу. За цим фактом продовжується досудове розслідування.
Про підозру оголосили не лише Ігореві Гринкевичу, а і його синові Роману. Загалом компанії Гринкевича не виконали замовлення Міноборони на 1,5 млрд гривень. Вони мали передати одяг для солдатів. Збитки державі оцінюються у понад 1 млрд гривень.
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