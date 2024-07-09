Справу Гринкевича про хабар на 500 тисяч доларів направили до суду

Львівський бізнесмен постане перед судом. Його підозрюють у спробі дати хабар одному з керівників Головного слідчого управління ГБР у розмірі 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram .

У ДБР не називають ім'я та прізвище бізнесмена, але очевидно, що йдеться про скандальну справу Ігоря Гринкевича.

Правоохоронці нагадали, що бізнесмен хотів дати хабар за "допомогу" у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження щодо підконтрольних йому компаній - одних з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Чиновник ДБР одразу повідомив своє керівництво про те, що бізнесмен намагається дати йому хабар. Після цього підозрюваний призначив йому зустріч у ресторані, де передав готівку. Його одразу затримали співробітники ДБР.

Наразі бізнесмену загрожує до 8 років в'язниці з можливістю конфіскацію майна.