Справа про "кришування" кол-центрів: ВАКС залишив Кропиву під вартою

Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви. Він залишається під вартою з альтернативою внесення 120 мільйонів гривень застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Деталі судового засідання

Захист Кропиви просив скасувати запобіжний захід або змінити його на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Крім того, адвокати та сам підозрюваний наполягали на зменшенні суми застави до 2 мільйонів гривень. Посадовець переконував, що це максимальна сума, яку він спроможний сплатити відповідно до задекларованих статків.

Водночас прокурор САП виступив проти задоволення апеляції та навів нові аргументи слідства:

Масштаби легалізації - Слідчі встановили факти відмивання коштів на суму понад 41,7 млн гривень у період із серпня 2025 по 2026 рік, а також ще близько 40 млн гривень за період 2023–2025 років.

- Слідчі встановили факти відмивання коштів на суму понад 41,7 млн гривень у період із серпня 2025 по 2026 рік, а також ще близько 40 млн гривень за період 2023–2025 років. Схеми відмивання - Для легалізації грошей використовували готівкові перекази через ФОПів, криптовалюту, корпоративні інвестиційні фонди та оформлення майна на номінальних власників чи родичів.

- Для легалізації грошей використовували готівкові перекази через ФОПів, криптовалюту, корпоративні інвестиційні фонди та оформлення майна на номінальних власників чи родичів. Доходи від кол-центрів - У матеріалах справи фігурують дані про 505 шахрайських кол-центрів, "кришування" яких забезпечували учасники схеми. Виторг з одного такого закладу міг сягати 7 тисяч доларів на місяць (до 3,5 млн доларів щомісяця загалом).

- У матеріалах справи фігурують дані про 505 шахрайських кол-центрів, "кришування" яких забезпечували учасники схеми. Виторг з одного такого закладу міг сягати 7 тисяч доларів на місяць (до 3,5 млн доларів щомісяця загалом). Ризики переховування - Прокурори зафіксували розмови щодо використання оперативних талонів, організації незаконного перетину кордону, приховування майна та інструктажу фігурантів на випадок обшуків НАБУ.

Крім того, сторона обвинувачення спростувала заяву Кропиви про те, що під час затримання 4 вересня він перебував у службовому відрядженні - відповідних документів слідство не виявило.

Враховуючи аргументи прокурора, суд вирішив залишити ухвалу першої інстанції без змін.

У чому підозрюють посадовця ОГП

6 вересня ВАКС взяв під варту заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву до 2 листопада з можливістю застави у 120 млн гривень (прокурори клопотали про 200 млн гривень).

Посадовець фігурує у масштабній розробці НАБУ та САП під назвою операція "Карфаген".

За версією слідчих, Кропива очолював злочинну організацію, яка систематично отримувала хабарі за покривання діяльності шахрайських кол-центрів та відмивала отримані прибутки.