В Офисе президента заявили, что Байден подтвердил отсутствие преград для контактов с Зеленским

Приглашение Владимиру Зеленскому от Джо Байдена посетить Белый дом демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между Украиной и США и отсутствие каких-либо преград для контактов двух лидеров.
Об этом сообщил советник президента Украины по сотрудничеству с США Энди Мак.
По его словам, сегодня украинские СМИ сделали "большую, но пустую сенсацию из ничего": американское издание распространило предположение со ссылкой на неподтвержденный анонимный источник о том, почему не запланировано личной встречи президентов Украины и США. Якобы это имело какое-то отношение к смене руководства "Нафтогаза".
"Это никогда не имело какого-либо официального подтверждения или хотя бы определенного базирования на открытом заявлении любого из должностных лиц, этого никогда не было в публичной или непубличной коммуникации между нашими государствами на любом уровне. Тем более через 2 дня после смены в "Нафтогазе" госсекретарь Блинкен официально заявил об официальном визите в Киев и этот визит успешно состоялся", - заявил Энди Мак.
В то же время он подчеркнул, что сегодня это было опровергнуто в лучшем из возможных способов.
"Во время разговора президентов Украины и США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить в июле Вашингтон. Это демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между нашими государствами и отсутствие каких-либо преград для контактов двух лидеров, которые периодически "вбрасываются" в украинские медиа или распространяются там", - подчеркнул Мак.
Напомним, 7 июня Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом этим летом.
По словам помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, эта беседа была запланирована как общение с украинским лидером перед тем, как Байден отправится в Европу и встретится с Владимиром Путиным в Женеве.
Накануне американский портал Axios сообщил, что Байден якобы передумал встречаться с Зеленским после смены руководства в "Нафтогазе".
В то же время Зеленский в интервью Axios заявил, что хочет встретиться с Байденом до того, как американский президент поговорит с Путиным.