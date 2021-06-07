В Офисе президента заявили, что Байден подтвердил отсутствие преград для контактов с Зеленским

По его словам, сегодня украинские СМИ сделали "большую, но пустую сенсацию из ничего": американское издание распространило предположение со ссылкой на неподтвержденный анонимный источник о том, почему не запланировано личной встречи президентов Украины и США. Якобы это имело какое-то отношение к смене руководства "Нафтогаза".

"Это никогда не имело какого-либо официального подтверждения или хотя бы определенного базирования на открытом заявлении любого из должностных лиц, этого никогда не было в публичной или непубличной коммуникации между нашими государствами на любом уровне. Тем более через 2 дня после смены в "Нафтогазе" госсекретарь Блинкен официально заявил об официальном визите в Киев и этот визит успешно состоялся", - заявил Энди Мак.

В то же время он подчеркнул, что сегодня это было опровергнуто в лучшем из возможных способов.

"Во время разговора президентов Украины и США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить в июле Вашингтон. Это демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между нашими государствами и отсутствие каких-либо преград для контактов двух лидеров, которые периодически "вбрасываются" в украинские медиа или распространяются там", - подчеркнул Мак.