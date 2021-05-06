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В Офисе президента рассказали о вопросах к работе мэра Кличко

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 09:26
В Офисе президента рассказали о вопросах к работе мэра Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

В Офисе президента имеют некоторые вопросы к тому, как мэр Киева Виталий Кличко совмещает две должности - он также является главой Киевской городской государственной администрации. В ОП считают, что он в последнее время уделяет слишком много внимания глобальным политическим вопросам, а не интересам города.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, говорится в материале РБК-Украина "Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко".

По словам Подоляка, представителям центральной власти приходится постоянно напоминать Кличко, что нужно эффективно использовать все законные возможности, которые дает ему совмещение позиций.

"Функционирование общественного транспорта, логика транспортных потоков в городе, развитие городской инфраструктуры, вопрос проблемных застроек, чистота улиц и, главное, защита киевлян от распространения ковида - все это требует гораздо большего внимания, чем, как видим, остается у господина мэра после выступлений на общие темы", - сказал советник главы Офиса президента.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль предложил урезать полномочия мэра Киева Виталия Кличко. Он предложил вместе обратиться к президенту по поводу назначения нового председателя КГГА.

Также РБК-Украина писало, что в конце апреля Конституционный суд Украины продолжил рассматривать конституционности увольнения мэра Киева с должности главы КГГА.

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