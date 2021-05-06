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В Офісі президента розповіли про питання до роботи мера Кличка

Новость на русском → Києва, Четвер 06 травня 2021 09:26
В Офісі президента розповіли про питання до роботи мера Кличка Фото: мер Києва Віталій Кличко(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

В офісі президента мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади-він також є головою Київської міської державної адміністрації. В ОП вважають, що він останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка".

За словами Подоляка, представникам центральної влади доводиться постійно нагадувати Кличку, що потрібно ефективно використовувати всі законні можливості, які дає йому поєднання позицій.

"Функціонування громадського транспорту, логіка транспортних потоків в місті, розвиток міської інфраструктури, питання проблемних забудов, чистота вулиць і, головне, захист киян від поширення ковіду - все це вимагає набагато більшої уваги, ніж, як бачимо, залишається у пана мера після виступів на загальні теми", - сказав радник глави офісу президента.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував урізати повноваження мера Києва Віталія Кличка. Він запропонував разом звернутися до Президента з приводу призначення нового голови КМДА.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці квітня Конституційний суд України продовжив розглядати конституційності звільнення мера Києва з посади голови КМДА.

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