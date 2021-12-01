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Работа Луганской ТЭС под угрозой из-за блокирования Россией поставок угля, - "ДТЭК Энерго"

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Луганск, Среда 01 декабря 2021 14:09
Работа Луганской ТЭС под угрозой из-за блокирования Россией поставок угля, - "ДТЭК Энерго" Фото: Луганская ТЭС (dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за блокирования поставок угля со стороны Российской Федерации в Луганскую ТЭС дальнейшая работа станции находится под угрозой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление "ДТЭК Энерго", опубликованное на сайте компании.

"В конце октября "ДТЭК Энерго" удалось нарастить объемы угля для работы станции в течение 1,5 месяцев. Но пока Российская Федерация не снимет ограничения на поставки угля в Украину, станция не сможет пополнять свои запасы. По состоянию на 30 ноября на складах станции находится 38 тыс. тонн угля, при работе одним блоком угля хватит на 16 суток", - отмечает "ДТЭК Энерго".

С 1 ноября Российская Федерация заблокировала поставки энергетического угля в Украину. Станция не имеет физической возможности получать уголь по железной дороге кроме территории России.

Для экономии топлива и обеспечения бесперебойной работы предприятия станция вынуждена была перейти на работу одним блоком.

"В случае отсутствия поставок угля на ТЭС станция имеет техническую возможность перейти на сжигание природного газа, ведь приоритет ТЭС - обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения региона. Но без помощи и поддержки государства относительно возможности и обоснованности работы на природном газе это невозможно", - отметили в компании.

В "ДТЭК Энерго" обеспокоены безответственными и паническими заявлениями отдельных политиков о работе Луганской ТЭС.

"Мы призываем все политические силы и властные структуры вместо обвинений объединиться вокруг решения проблемы Луганской ТЭС", - отметили в компании.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" оценила убытки от снижения цен на газ для Луганской ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК ТЭС Ахметова. Выполнение правительственного решения только в августе могло повлечь убытки для Нафтогаза в размере более 120 млн грн на месяц. При такой же ситуации в зимний период с ростом рыночных цен и объемов потребления сумма убытков могла достигнуть 250-300 млн грн ежемесячно.

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