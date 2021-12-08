Американцы продали уголь в Украину по формуле "Роттердам+" с учетом фрахта

Цена на американский уголь, который 2 декабря прибыл в Украину для компании ДТЭК, сформирована на основании котировок API2 (порт Роттердам, Нидерланды) плюс стоимость фрахта 30-35 долларов/тонна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в "ДТЭК Энерго".

Поставщиком угля выступила международный трейдер Jera (Япония). Объем партии 66 тыс. тонн.

Напомним, в конце ноября государственная компания "Центрэнерго" также приобрела американский уголь, прописав в контракте формулу "Роттердам+", по данным агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 22 ноября в Украину прибыл первый из семи законтрактованных в США и Колумбии компанией ДТЭК кораблей с 60,5 тыс. тонн угля, который предназначен для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Второе судно прибыло 2 декабря. Еще 5 кораблей ожидаются по последним данным в декабре-январе для "ДТЭК Энерго".