Импорт угля из США в Украину осуществляется по формуле "Роттердам+", - эксперт

Все импортные контракты на поставку угля в Украину привязаны к котировкам угля в порту Роттердам плюс стоимость доставки в украинские порты, что соответствует формуле "Роттердам+".

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в Facebook .

"Все контракты, которые украинские тепловики заключили на импорт угля из США привязаны к котировкам агентства Argus Dayly Coal в регионе "Амстердам-Роттердам-Антверпен". Для украинского читателя этот индекс более известен как API2 - тот самый, который был положен в основу формулы импортного паритета ("Роттердам+")", - сообщил эксперт.

По его информации, последняя импортная партия угля из США стоила украинским компаниям почти 190 долларов/тонну.

Омельченко подчеркнул, что только цена фрахта по внешним контрактам достигает 30-35 долларов за тонну, тогда как в формуле "Роттердам+" транспортная составляющая не превышала 12,5 долларов.

"Без импорта угля из США, украинскую энергосистему уже ожидали бы проблемы. Очевидно, что без прозрачного ценообразования, основанного на европейских принципах, никто бы не поставлял в Украину уголь. Еще в 2016 году я говорил, что импортный паритет, с привязкой к прозрачному ценовому индексу в Европе - единственный цивилизованный путь ценообразования на уголь, природный газ и нефтепродукты", - добавил Омельченко.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".

Единственными потерпевшими по делу считаются два завода Игоря Коломойского - Никопольский завод ферросплавов и Запорожский ферросплавный завод.