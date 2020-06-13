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В Офисе президента проводят совещание из-за ситуации с коронавирусом в Украине

Новости » Коронавирус     13.06.2020 - 13:33
В Офисе президента проводят совещание из-за ситуации с коронавирусом в Украине
Фото: Офис президента (РБК-Украина)

Обсуждается увеличение числа новых случаев COVID-19 в Украине

В Офисе президента проводят совещание из-за ситуации с коронавирусом в Украине. Ранее в Минздраве заявили о возможном ужесточении карантина.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

"Сейчас в Офисе президента проходит совещание, на котором обсуждают ситуацию с коронавирусом в Украине", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, это плановое совещание, которое в будни происходит ранее, в 10 часов утра.

"Там все обсуждается, что касается коронавируса, противодействию распространения, чтобы президент держал все под контролем", - заявил источник.

На совещании присутствовал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Источник подтвердил, что на совещании обсуждается увеличение числа новых случаев коронавируса в Украине.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что несоблюдение рекомендаций повлияло на рост случаев COVID-19 в стране, из-за чего возможно ужесточение карантина.

В Украине уже три дня подряд фиксируют около 700 новых случаев коронавируса ежедневно, чего не было ранее.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что о второй волне коронавируса в Украине говорить рано.

Также он назвал причину роста случаев COVID-19 в Украине.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Коронавирус
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