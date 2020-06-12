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Ляшко назвал причину роста случаев коронавируса в Украине

Новости » Коронавирус     12.06.2020 - 21:59
Ляшко назвал причину роста случаев коронавируса в Украине
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Вспышка заболеваемости произошла из-за ослабления карантина

Резкий рост новых случаев коронавируса в Украине в последние дни связан с ослаблением карантина. Из-за ослабления ограничений растет количество социальных контактов.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он пояснил, что социальные контакты без соблюдения санитарных норм могут привести к увеличению количества больных коронавирусом.

"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине второй день подряд наблюдается резкий рост новых случаев коронавируса: лаборатории каждый день обнаруживают почти 700 больных.

Ранее Ляшко объяснял рост новых случаев COVID-19 тем, что в лабораториях образовались очереди из образцов, а для их устранения анализы передают в другие регионы.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Олег ЛяшкоКоронавирус
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