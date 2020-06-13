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В Офісі президента проводять нараду через ситуацюї з коронавірусом в Україні

Новини » Коронавірус     13.06.2020 - 13:33
В Офісі президента проводять нараду через ситуацюї з коронавірусом в Україні
Фото: Офіс президента (РБК-Україна)

Обговорюється збільшення числа нових випадків COVID-19 в Україні

В Офісі президента проводять нараду через ситуацію з коронавірусом в Україні. Раніше в МОЗ заявили про можливе посилення карантину.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

"Зараз в Офісі президента триває нарада, на якій обговорюють ситуацію з коронавірусом в Україні", - сказало джерело.

За словами співрозмовника агентства, це планова нарада, яка в будні відбувається раніше, о 10 годині ранку.

"Там все обговорюється, що стосується коронавірусу, протидії розповсюдження, щоб президент тримав все під контролем", - заявило джерело.

На нараді був присутній головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Джерело підтвердило, що на нараді обговорюється збільшення числа нових випадків коронавірусу в Україні.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що недотримання рекомендацій вплинуло на зростання випадків COVID-19 у країні, через що можливе посилення карантину.

В Україні вже три дні поспіль фіксують близько 700 нових випадків коронавірусу щодня, чого не було раніше.

Своєю чергою головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що про другу хвилю коронавірусу в Україні говорити рано.

Також назвав причину зростання випадків COVID-19 в Україні.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Коронавірус
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