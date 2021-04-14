У Макрона рассказали о формате предстоящей встречи с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном. Встреча будет проходить в Елисейском дворце в формате обеда.

Как анонсировала французская сторона, встреча Макрона с Зеленским должна начаться в Париже в 13:15 по местному времени, то есть в 14:15 по Киеву.

О предстоящей встрече Зеленского с Макроном стало известно еще на прошлой неделе. Сначала было известно, что встреча двух президентов должна состояться на этой неделе, а позже появилась информация о дате встречи.