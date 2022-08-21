UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Офисе президента отрицают причастность Украины к гибели дочери Дугина

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не является террористическим государством и не имеет никакого отношения к гибели дочери Александра Дугина Дарьи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Ко вчерашнему подрыву (Дугиной - ред.) Украина, безусловно, не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Россия, а тем более не террористическое государство", - заявил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Россия умышленно нагнетает на фоне убийства девушки, чтобы осуществить не скрытую мобилизацию, а явную.

Также Подоляк предполагает, что в России различные политические группировки воюют между собой для перераспределения внутреннего идеологического пространства в стране.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина