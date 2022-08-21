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В Офісі президента заперечили причетність України до загибелі доньки Дугіна

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не є терористичною державою й не має жодного відношення до загибелі доньки Олександра Дугіна Дар'ї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"До вчорашнього підриву (Дугіної – ред.) Україна, безумовно, не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Росія, а тим паче не терористична держава", - заявив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, Росія умисно нагнітає на тлі вбивства дівчини, аби здійснити не приховану мобілізацію, а явну.

Також Подоляк припускає, що в Росії різні політичні угруповання воюють між собою для перерозподілу внутрішнього ідеологічного простору в країні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала донька ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна Дар'я.

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