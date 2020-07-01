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В Офисе президента отреагировали на отставку Смолия

Новости » Политика     01.07.2020 - 23:49
В Офисе президента отреагировали на отставку Смолия
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

В ОП заявили, что дискуссии относительно деятельности НБУ должны быть без политической окраски

Офис президента опубликовал заявление после отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия. У президента призвали лишить политического окраса дискуссии относительно деятельности НБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Отмечается, что правление НБУ продолжит свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.

"Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что дискуссии относительно деятельности НБУ "должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины".

Напомним, вечером 1 июля стало известно, что председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления".

В то же время, его заместители решили не уходить в отставку.

РБК-Украина писало, что вопрос отставки Якова Смолия будет рассматриваться на заседании фракции "Слуги народа"

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Офис президентаЯков Смолий
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