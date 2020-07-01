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Заместители главы НБУ Смолия решили не уходить в отставку

Новости » Политика     01.07.2020 - 22:15
Заместители главы НБУ Смолия решили не уходить в отставку
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Члены правления НБУ не хотят нарушать макрофинансовую стабильность

Заместители главы Национального банка Украины решили не уходить в отставку. Ранее заявление об отставке подал глава НБУ Яков Смолий.

Об этом говорится в заявлении членов правления НБУ.

Правление НБУ решило остаться на своих должностях, чтобы не нарушать макрофинансовую стабильность.

"Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления. Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка", - говорится в заявлении.

Также члены правления призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ "выполнять функции, возложенные на центральный банк".

Отметим, в состав плавления НБУ входят первый заместитель Екатерина Рожкова, а также заместители Роман Борисенко, Дмитрий Салогуб, Сергей Холод и Олег Чурий.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления". По словам первого заместителя главы комитета по вопросам налоговой и финансовой политики парламента Ярослава Железняка, последствиями отставки Смолия может быть прекращение или значительное ослабление сотрудничества с Международным валютным фондом.

Ранее РБК-Украина писало, что финансовый комитет Верховной рады раскритиковал работу Нацбанка и его руководства, после чего в парламенте заговорили об отставке Смолия.

Также сообщалось, что совет НБУ отказался рассматривать назначение заместителя Смолия на второй срок.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныотставкаЯков Смолий
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