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В Офісі президента відреагували на відставку Смолія

Новини » Політика     01.07.2020 - 23:49
В Офісі президента відреагували на відставку Смолія
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

В ОП заявили, що дискусії щодо діяльності НБУ мають бути без політичного забарвлення

Офіс президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України Якова Смолія. У президента закликали позбавити політичного забарвлення дискусії щодо діяльності НБУ.

Про це повідомили в прес-службі ОП.

Наголошується, що правління НБУ продовжить свою діяльність на засадах незалежності та професійності.

"Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що дискусії щодо діяльності НБУ "повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України".

Нагадаємо, ввечері 1 липня стало відомо, що голова НБУ Яків Смолій подав у відставку через "систематичний політичний тиск".

Водночас, його заступники вирішили не йти у відставку.

РБК-Україна писало, що питання відставки Якова Смолія буде розглядатися на засіданні фракції "Слуги народу"

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Офіс президентаЯків Смолій
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