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В Офисе президента отреагировали на обстрел машины Шефира

Автор: Милан Лелич

Обстрел машины Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского - в Офисе президента расценивают как покушение на его жизнь. Нападение связывают с активной политикой Зеленского.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подтвердил, что сегодня был обстрелян автомобиль Шефира, в результате тяжело ранен водитель, а всего в машину было сделано более десятка выстрелов.

"Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для поимки преступников. В Киевской области объявлен план "Перехват", - отметил Подоляк.

По его словам, Офис связывает это нападение с "агрессивной кампанией противодействия активной политике президента". Он также считает, что в Украине произошло "ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов", для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы - это прямая угроза.

Напомним, сегодня под Киевом неизвестные обстреляли машину Сергея Шефира, сам он не пострадал.

Позже в полиции сообщили некоторые подробности инцидента.

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Сергей ШефирОфис президента