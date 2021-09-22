В Офісі президента відреагували на обстріл машини Шефіра

Обстріл машини Сергія Шефіра - першого помічника президента України Володимира Зеленського - в Офісі президента розцінюють як замах на його життя. Напад пов'язують з активною політикою Зеленського.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він підтвердив, що сьогодні був обстріляний автомобіль Шефіра, в результаті важко поранений водій, а загалом в машину було зроблено більше десятка пострілів.

"Очевидно, що цей відкритий, навмисний і вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди. Правоохоронними органами проводяться всі необхідні заходи для упіймання злочинців. У Київській області оголошено план "Перехоплення", - зазначив Подоляк.

За його словами, Офіс пов'язує цей напад з "агресивною кампанією протидії активній політиці президента". Він також вважає, що в Україні відбулося "ситуативне об'єднання напівкримініальних політичних і економічних суб'єктів", для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи - це пряма загроза.