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В Офісі президента хочуть отримати від США сигнал про членство України в НАТО

Новость на русском → Київ, Субота 06 березня 2021 11:51
В Офісі президента хочуть отримати від США сигнал про членство України в НАТО Фото: прапор НАТО (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

В Офісі президента хочуть отримати чіткий сигнал від Сполучених Штатів Америки про членство України в НАТО. Посилення військового співробітництва між США та Україною збільшить вартість нової військової агресії Росії проти України.

Про це під час дискусії з американськими і європейськими політиками заявила заступник глави Офісу президента Юлія Свириденко, передає прес-служба ОП.

"Ми прагнемо посилити військову співпрацю між США і Україною для подальшого збільшення вартості будь-якої нової військової агресії. Ми повинні протистояти всім аспектам гібридної війни разом. Сюди входять кіберзагрози, протидія інформаційним атакам і системної пропаганди", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО заявив, що Російська Федерація не окупувала б Крим, якби Україна країною-учасницею Альянсу.

Також глава Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявляв, що Україна повинна щодня вимагати вступу в НАТО.

Раніше РБК-Україна писало, що у президента Володимира Зеленського заявили про важливості залучення США до переговорів по Донбасу.

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