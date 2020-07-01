В Офісі президента хочуть карати за публікацію прослушки чиновників

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Голова ОП хоче прирівняти такі дії до кримінального злочину

Офіс президента має намір на законодавчому рівні прирівняти публікацію розмов чиновників до кримінального злочину. Для цього буде розроблений відповідний проект закону.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Washington Post.

За його словами, адміністрація президента сприймає публікацію таких розмов "як пряме порушення національної безпеки країни". Озвучена ініціатива повинна покласти край такій "зловмисній практиці", пояснив Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що оприлюднення прослушки свого часу зіпсувало репутацію не одному президенту, а олігархів примушувало втікати з України.

"Це ненормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо, чи це є незаконною дією громадянина України через якісь внутрішні мотиви, чи за цим стоять якісь іноземні спецслужби", - додав Єрмак.

Видання зазначає, що така ініціатива може заспокоїти міжнародних дипломатів, стурбованих тим, що в Україні, ймовірно, важко зберігати конфіденційність розмов на високому рівні.

Нагадаємо, з початку року в Україні сталося кілька скандалів, причинами яких стала прослушка високопоставлених чиновників.

У січні невідомі виклали в мережу запис розмови тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

У квітні "зачепило" і самого Андрія Єрмака: нардеп Гео Лерос опублікував аудіо розмови брата глави ОП - Дениса Єрмака, де той обговорював призначення на різні посади в держорганах.

У травні були оприлюднені так звані "плівки Деркача", на яких імовірно чути телефонну розмову між Петром Порошенком і Джо Байденом.

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Автор: Роман Калиниченко