В Офисе президента еще прорабатывают формат пресс-конференции Зеленского

Президент Владимир Зеленский 20 мая проведет пресс-конференцию по итогам двухлетия каденции. При этом в Офисе президента все еще прорабатывают формат мероприятия.
Об этом РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, в связи с коронавирусом возможны определенные ограничения.
"Формат, возможные ограничения в связи с тем же ковидом прорабатываются прямо сейчас и будут официально озвучены в самое ближайшее время, когда определим все детали. В любом случае, это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжении третьего года", - сообщил Подоляк.
В Офисе президента отметили, что Зеленский регулярно общается с журналистами во время официальных событий и поездок, однако сейчас будет "более широкий формат".
Отметим, последняя большая пресс-конференция Владимира Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года.
До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон и побил мировой рекорд.