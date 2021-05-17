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Стала известна дата пресс-конференции Зеленского

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 11:30
Стала известна дата пресс-конференции Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Названа дата проведения пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что она состоится 20 мая.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Офиса президента.

Пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности Зеленский проведет в четверг, 20 мая, сообщили в ОП.

Отметим, на прошлой неделе советник руководителя ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк сообщил РБК-Украина, что в Офисе президента обсуждают возможные форматы ее проведения.

"Надо и итоги подвести за второй год каденции Зеленского и ответить на вопрос о том, какой будет трансформация нашего государства в течение третьего года каденции", - сказал он.

Кроме того, по его словам, будет наработан специальный формат пресс-конференции.

РБК-Украина ранее писало, что в 2019 году Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон и побил мировой рекорд. В прошлом году пресс-конференция также была 20 мая.

Напомним, Владимир Зеленский берет участие в форуме "Украина 30", который проходит с 17 по 19 мая.

Сегодня он уже сделал заявление на этом форуме, сказав, когда Украина войдет в режим paperless.

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