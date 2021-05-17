В Офісі президента ще опрацьовують формат прес-конференції Зеленського

Президент Володимир Зеленський 20 травня проведе прес-конференцію за підсумками дворіччя каденції. При цьому в Офісі президента все ще опрацьовують формат заходу.
Про це РБК-Україна повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, у зв'язку з коронавірусів можливі певні обмеження.
"Формат, можливі обмеження в зв'язку з тим же ковідом опрацьовуються прямо зараз і будуть офіційно озвучені в найближчий час, коли визначимо всі деталі. У будь-якому випадку, це буде досить великий і докладну розмову, щоб можна було підбити підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського і обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року", - повідомив Подоляк.
В Офісі президента зазначили, що Зеленський регулярно спілкується з журналістами під час офіційних подій і поїздок, однак зараз буде "більш широкий формат".
Відзначимо, остання велика прес-конференція Володимира Зеленського відбулася на першу річницю його інавгурації, 20 травня 2020 року.
До цього, в жовтні 2019 року, президент провів 14-годинний прес-марафон і побив світовий рекорд.